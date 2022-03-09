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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليتوانيا تلغي قرار إرسال لقاح كورونا إلى بنجلاديش لعدم إدانتها الحرب بأوكرانيا

لقاح مضاد لفيروس
لقاح مضاد لفيروس كورونا

تراجعت ليتوانيا عن قرارها إرسال جرعات لقاح إلى بنجلاديش بعد أن لم تصوت الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا أن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي، على إرسال ما يقرب من نصف مليون جرعة من لقاح فايزر إلى بنجلاديش، إلا أنها تراجعت عن قرار بعد رفض الأخيرة التصويت لصالح إدانة روسيا. 

وانضمت بنجلاديش إلى 35 دولة بما في ذلك الهند في الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كانت إثيوبيا وروسيا وسوريا وكوريا الشمالية من بين الذين صوتوا ضد إدانة الغزو الروسي. 

وكان الرئيس الليتواني جيتاناس نوسودا أعلن أمس الأول، الاثنين، أنه يتعين على الناتو مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الإجراءات العسكرية لتجنب الحرب العالمية الثالثة.

وذكر البيان الصحفي للمكتب الرئاسي عن نوسودا: "إذا أردنا تجنب الحرب العالمية الثالثة، يجب أن نتخذ إجراءً الآن، تمثل روسيا تهديدًا لحلفاء الناتو وأمن أوروبا ككل وسيستمر هذا التهديد بغض النظر عن نتيجة الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، نحن بحاجة للقيام باستعدادات جادة للدفاع".

ووفقًا للبيان الصحفي، شدد نوسودا على أن الأعمال العسكرية الروسية غير المبررة تقوض السلام في أوروبا ويجب أن توقفها الجهود الغربية الجماعية.
 

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