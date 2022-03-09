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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي من الرياض على توحيد الصف العربي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم /الأربعاء/ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين، وتأكيده على ضرورة توحيد الصف العربي وعدم المساس بأمن الخليج. 

ففي صحيفة الأنباء الكويتية، وتحت عنوان " الرئيس السيسي أكد خلال لقائه الملك سلمان ضرورة توحيد الصف العربي: لن نسمح بالمساس بأمن أشقائنا في الخليج.. و"خادم الحرمين للسيسي: دور مصر محوري في المنطقة"، أفادت الصحيفة بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل في قصر اليمامة بالرياض أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وفي صحيفة السياسة الكويتية، وتحت عنوان "السعودية ومصر تؤكدان أهمية توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات " أبرزت الصحيفة تشديد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مؤكدا عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر.

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان " خادم الحرمين: دور مصر ركيزة أساسية لصون الأمن العربي " نوهت الصحيفة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تشاور بالعاصمة السعودية الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي صحيفة القبس الكويتية وتحت عنوان "خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس المصري" قالت الصحيفة إن الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، ثم عقدا لقاءً في الديوان الملكي جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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