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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر في بودابست تنهي إجراءات سفر 14مواطنًا من القادمين إلى أوكرانيا

سفارة مصر في بودابست
سفارة مصر في بودابست تنهي إجراءات سفر ١٤ مواطنًا مصريا

توجَّه السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر ، وبرفقته أعضاء السفارة أمس الثلاثاء إلى مطار بودابست؛ لتوديع مجموعة جديدة من المصريين القادمين من أوكرانيا والمتوجهين إلى مصر على متن رحلة مصر للطيران. 

وكانت سفارة مصر في المجر قد قدَّمت لمواطنينا والذين يبلغ عددهم ١٤ مواطنًا ، كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامة عودتهم إلى أرض الوطن، ابتداءً بتسهيل الإجراءات الخاصة بمرورهم بالمعابر الحدودية بين المجر وأوكرانيا بالتنسيق مع السلطات المجرية، فضلًا عن توفير الانتقالات إلى بودابست، وكذا توفير الإقامة اللائقة، ثم تسهيل عملية السفر والعودة إلى مصر. 

وأكد السفير محمد الشناوي للمواطنين عند وداعهم بمطار بودابست حرص الدولة على تقديم كافة أشكال الدعم لمواطنيها في الداخل والخارج على حد سواء، وتوفير كل ما يلزم من تدابير لضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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