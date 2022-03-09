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رئيس التحرير
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رغم بتر رجله استمر في الدفاع عن بلده .. نقيب يحكي مسيرته في الجيش المصري

النقيب أحمد نجيب
النقيب أحمد نجيب

تحدث النقيب أحمد نجيب عن مسيرته في الجيش المصري، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي كانت بحضور الرئيس السيسي.

وأضاف النقيب أحمد نجيب أنه خدم في شمال سيناء، وفي يوم  اشتبكوا مع مجموعة من الإرهابيين في إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة، وأثناء العودة انفجرت عبوة ناسفة في المدرعة التي كان متواجد بها ، مما أدى إلى استشهاد الجندي وليد السيد عبد السميع.

وتابع النقيب أنه أُصيب بـ بتر فوق الركبة اليمين، وقطع في الأربطة، وكسر في الساق اليسار، معقباً: "لكن ده موقفنيش .. ده خلاني عندي إصرار على تحقيق حلمي .. لأن حتة مني سبقتني للجنة".

وأشار إلى أنه تعلم رياضة "الكاياك والكانون"، والتحق بمنتخب مصر، وحقق المركز الرابع على العالم.

الجيش المصري النقيب أحمد نجيب فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة الرئيس السيسي يوم الشهيد

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