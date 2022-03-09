انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين 31 مارس الجاري

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومع قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الحالي، فإن المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع تستقبل ممولي هذه المأموريات لمساعدتهم فى التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وتقديم الدعم الفني لهم .

وأضاف عبد القادر " أن المصلحة قامت بتخصيص 33 منفذ (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسير على ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لمساعدتهم في التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وتقديم الدعم الفني لهم ، وعنوان مبنى الخزانة العامة لاظوغلي ، تقاطع شارع منصور مع شارع إسماعيل أباظة بجوار محطة مترو أنفاق سعد زغلول ، أمام ضريح سعد زغلول .

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " ممولى المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع سرعة التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وتقديم الإقرار الضريبي عليها ، خاصة مع قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين فى 31 مارس الحالي ، لافتًا إلى بدء تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع منذ 2 يناير الماضي ، وتم إلزام ممولي هذه المأموريات بتقديم إقراراتهم الضريبية عليها بداية من موسم الإقرارات الضريبية الحالي.

وأشار إلى أن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل الدعم الفني التي من شأنها مساعدة ممولى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، من خلال استخدام الفيديو والشرح التفصيلي من خلال الدخول على موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية ، www.eta.gov.eg

ثم الضغط على المركز الإعلامي، ثم دليلك للتعامل مع المنظومة الجديدة، ثم إتباع التعليمات الموضحة بالفيديو التوضيحي للتسجيل على المنظومة، كما يمكنهم أيضًا الاستعانة بالخطوات التفصيلية المكتوبة بمستند "دليل مستخدم البوابة الموحدة " ، لافتًا إلى أنه لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال بمركز اتصالات مصلحة الضرائب علي 16395 أو زيارة المكاتب الأمامية بالمأمورية أو مبنى الخزانة العامة.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات بعنوان (كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ) لممولى مأموريات منطقة القاهرة رابع وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً أنلاين حتي نهاية أبريل 2022 ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات و الرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني التالى [email protected] للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية .

ومن الجدير بالذكر أن المأموريات العشرة المدمجة والتابعة لمنطقة القاهرة رابع هي مأمورية ضرائب السيدة زينب ، مأمورية ضرائب الخليفة ، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر، و مأمورية ضرائب المنيل ، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ، و مأمورية ضرائب دار السلام ، و مأمورية ضرائب البساتين، و مأمورية ضرائب المعادي، و مأمورية ضرائب حلوان، و مأمورية ضرائب 15مايو.