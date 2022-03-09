نهاية الإنسان مراية حياة.. القس كيرلس: الشهيد مسيرة وسيرة

قال القس كيرلس، إن نهاية الإنسان هي مرأة لحياته، والتي تعكس قيمه ومبادئه الذي عاش بها ومات لها، مشيرا: “الشهداء رجال قدموا حياتهم من أجل إيمانهم ومن أجل تأمين غيرهم”.

وأضاف القس كيرلس، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ ٣٥ للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس السيسي، أن الشهداء نالوا إكليل الشهادة كالتاج لهم وشرف لنا من بعدهم، موضحا أن مصر بلد المحبة والتسامح وهي البلد التي تم ذكرها من قبل الكتب المقدسة باسمها.

وفي سياق متصل، تحتفل مصر اليوم 9 مارس من كل عام، بذكرى يوم الشهيد، تخليدا لذكرى شهدائها الأبرار، وتخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

وفي يوم الشهيد المصري، نسلط الضوء على أهم وأبرز رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم.

الفريق عبد المنعم رياض

أول قائد عسكري مصري، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ويعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك عبد المنعم رياض في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967، كما أنه أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف.

وتوفي رئيس أركان حرب يوم 8 مارس، عن عمر يناهز الخمسين عاما، حينها أراد أن يتواجد بنفسه بين أبنائه في الجبهة، ليراقب عن قرب نتائج المعركة، فتقدم لزيارة أكثر المواقع تقدما، ولكن فجأة انهالت نيرات القوات الإسرائيلية على الجبهة، وتحديدا المكان الذى كان يقف فيه وسط الجنود، وانفجرت إحدى دانات المدفعية بالقرب من الحفرة وتوفي متأثرا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

وقد نعاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.