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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبطال الجيش أمام السيسي : "نحن على العهد.. بطل بيسلم بطل"

صدى البلد

قال أبطال القوات المسلحة  في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  :"نحن على العهد.. بطل بيسلم بطل".

وروى المقدم تجربته الباسلة أثناء الدفاع عن أرض الوطن، :" اسمحولي اكلمكم انهاردة عن تجربة مقاتل وكان قريب اوي من أنه ينال مكانة الشهيد"، معقبًا :" في يوم تم تكليفي بقيادة من مجموعة من زمايلي الأبطال للهجوم على بؤرة إرهابية والقضاء على جميع العناصر التكفيرية الموجودة فيها".

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، :" وبعد تخطيط جيد جدًا وعزيمة رجالة أبطال اننا منسبش شبر واحد على أرض سيناء غير لما نطهره من العناصر التكفيرية وبفضل ربنا وبفضل مستوى التدريب الراقي قدرنا نفاجئ العناصر الإرهابية في أماكنهم ".

وأكمل:" وكان قتال شرس جدًا باستخدام جميع أنواع الأسلحة وكل طلقة كانت بتمر فوق رؤوسنا كانت بتقوينا وبتخلينا أكتر صلابة واثناء القتال وأنا بأمن أحد زمايلي اللي كان التعامل عليه شديد أصبت بطلقة في الصدر ووقعت على الأرض وساعتها حسيت بنزيف شديد ولكني لما استسلم واستمريت في القتال مع زمايلي".

وأكد:" الإصابة هي أغلى وسام للمقاتل بعد الشهادة العقيدة الثابتة هي اللي بتحركنا وبتتحكم في أفعالنا"، متابعًا:" احنا هنفضل على العهد دايمًا مكملين".

 

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