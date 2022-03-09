"مياه أسيوط" تجتمع لمناقشة آلية تنفيذ الوصلات المنزلية بقري "حياة كريمة"

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وبحضور م. عادل عبد المنعم المستشار التجارى بالشركة والسيدة نادية زوزو مدير إدارة خدمة العملاء بالشركة اجتماعا لمراجعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تطوير قرى الريف المصري" والتى تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية.



وناقش "درة" مع مديري عموم المناطق، ومديري الشئون التجارية ورئيس القطاع التجارى ووحدة حياة كريمة والقائمين على متابعة الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية على مستوى عدد (7) مراكز بالمحافظة تمثلت في (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح(، بهدف تحقيق استفادة من مشروعات الصرف الصحي القائمة بأقصي سرعة ممكنة، ورفع العبء عن المواطنين.



كما دعت نادية زوزو مدير إدارة خدمة العملاء المواطنين الراغبين فى توصيل خدمات الصرف الصحى إلى التوجه لمركز خدمة العملاء بالمناطق التابعين لها لتقديم المستندات والاجراءات المطلوبة، كما أضافت أن الاجراءات تتم بمنتهى السهولة تيسيرا على المواطنين أي أعباء فى التوصيل.

كما أوصي فى نهاية الإجتماع بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والتحقق من أن الأعمال التنفيذية تسير طبقا للجدول الزمني المعد لتوقعات نهو الأعمال حتى يجني المواطن حصاد تنفيذ المشروعات الاستثمارية بشكل مثمر في الأداء الخدمي بقطاعي المياه والصرف الصحي .