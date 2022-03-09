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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 204 آلاف رأس ماشية في المنوفية

حملة تحصين
حملة تحصين

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تم الإنتهاء من تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام بنطاق المحافظة والتى إنطلقت في 22 يناير الماضى.

 وأشار إلى أن إجمالى ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ (204) ألف و (634 )من إجمالى مستهدف (204 ) ألف و(156) رأس من الماشية والأغنام بنسبة ( 100,2 % ) .


حيث أشار  الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بأن تلك الحملة تأتي ضمن في جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة.

وأوضح أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.

 ولفت إلى أن الحملة ساهمت في إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يجري توفيرها ، موجها شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من مجهودات ودعمه اللوجستي للحملة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أمام عمل اللجان لتحقيق الخطة المستهدفة .


ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة  والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.

محافظة المنوفية المنوفية حملات تحصين الجلد العقدي اخبار المحافظات

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