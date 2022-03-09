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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تخصيص الأراضي المستولى عليها دون أداء مقابل أو بإيجار رمزي للنفع العام

أراضي زراعية
أراضي زراعية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعى، وذلك بشكل نهائى.

وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

من الاستيلاء إلى النفع العام.. تعديلات مرتقبة لأراضي الإصلاح الزراعي

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإصلاح الزراعى

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن قانون الإصلاح الزراعي:

تعديلات الإصلاح الزراعي

- تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بإيجار رمزي لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام

- التخصيص يكون بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة

- يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

- تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص الأعباء المالية اللازمة

- في حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء

- يحق لرئيس الوزراء إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والناتجة عن الانتفاع بالأرض المستولى عليها

قانون مجلس النواب قانون الإصلاح الزراعى الإصلاح الزراعي الأراضى الزراعية

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