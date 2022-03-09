إي جي بنك يخصص برنامج دعم متكامل للفريلانسرز وأصحاب المهن الحرة من السيدات



استمرار لمساعى البنك لتمكين الشباب والمرأة وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم في مزاولة انواع مختلفة من المهن والعمل الحر ومواكبة تطور سوق العمل، اعلن مينت من اى جى بنك اطلاق برنامج Femmelancer بالشراكة مع Entreprenelle لدعم الفتيات التى ترغب فى تطوير مهاراتها وممارسة العمل الحر في مختلف المجالات.

سيتم فتح باب التقديم للفتيات للمشاركة في برنامج “Femmelancers” خلال شهر مارس هذا ويتكون البرنامج من العديد من ورش العمل والتدريب والتسويق والثقافة المالية وتدريب المدربين وحلول مالية لتاهيل الفتيات للاعتماد علي مهن حرة تحقق لهم التوازن بين حياتهم العملية والشخصية.

يطلق برنامج “Femmelancers” من إي جي بنك هذا العام ثلاث دورات، كل دورة تُخصص لمجال معين من مختلف مجالات العمل الحر وتستغرق كل دورة ثلاثة اشهر.

يهدف مينت من اى جى بنك من خلال هذه الدورات الى دعم الفتيات اللاتي يسعين جاهدات لمتابعة شغفهن وأحلامهن في العمل الحر.

تم اطلاق البرنامج من خلال احتفالية She Can فى الجريك كامبس بوسط البلد والتى تهدف لدعم السيدات فى مختلف المجالات والفئات العمرية.