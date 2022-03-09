تعديلات في نظام منافسات الخماسي الحديث

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة تغيير الشكل العام للعبة، وهو أمر يحدث بعد كل دورة أولمبية في كل رياضة، لتحديد الشكل الذي ستكون عليه اللعبة خلال الأولمبياد القادمة المقرر إقامتها في باريس 2024.

ولكن التغيير هذه المرة كان كبيراً ، فأصبحت منافسات الرياضات الخمسة تنتهي في 90 دقيقة فقط بنظام إقصاء، كما أن النهائي أصبح يضم 18 لاعبا بدلًا من 36 لاعبا في النظام القديم، وتم إضافة نصف نهائي يضم أفضل 36 لاعبا من التصفيات، فزادت البطولة يوماً إضافياً، ومنافسات السلاح التي تقام أول يوم تستمر نتيجتها مع اللاعبين حتى النهائي.

وهذه التغييرات تم اتخاذها وفق توصيات لجنة البرنامج الأولمبي، وتم إقرارها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

تم تصميم رؤية 2024 لجعل الخماسي الحديث أقصر وأسرع وأكثر اتصالًا وصغرًا وأسهل في الفهم لجميع الجماهير، لذلك يجب أن تتواجد ملاعب الرياضات الخمسة في حيز 5 دقائق مشي بينهم.

هذه التغييرات تم الموافقة عليها في البدء من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث في أكتوبر 2020، وأقيمت تجارب للمنافسات الجديدة في بودابست بالمجر والقاهرة بمصر.

نظام المنافسات الجديد

تقام منافسات الرياضات الخمسة (سلاح، سباحة، فروسية، عدو، رماية)، في 90 دقيقة فقط بنظام الإقصاء حيث يتأهل للنهائي 18 لاعبا فقط.

تقام في أول أيام البطولة التصفيات بالنظام القديم، ويتم تأهيل أول 36 لاعبا إلى نصف النهائي الذي يضم مجموعتين يتأهل منهما أول 7 لاعبين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 لاعبين في الترتيب العام ليصبح مجموع اللاعبين المتأهلين للنهائي 18 لاعبا.

تستمر نتيجة مسابقة السلاح مع اللاعبين في نصف النهائي والنهائي حيث تقام فيه مسابقة السلاح للنقاط الإضافية فقط.

يستطيع اللاعبون اجراء الأحماء في بداية اليوم فقط ولا يوجد احماء بين المنافسات خلال اليوم.

تقسم الـ90 دقيقة كالتالي: 20 دقيقة للفروسية، و15 دقيقة للسلاح، و10 دقائق للسباحة، و15 دقيقة لليزر رن (العدو والرماية)، ويوجد فترة راحة 10 دقائق بين كل منافسة.

الجدير بالذكر أن في البداية كان الخماسي الحديث رياضة تقام منافساتها في خمسة أيام خلال الأولمبياد، وفي أولمبياد اتلانتا 1996 تم تقليص الوقت لتقام في يوم واحد، وفي أولمبياد لندن 2012 تم دمج لعبتي الرماية والعدو في مسابقة الليزر رن، وفي أولمبياد طوكيو 2020 أقيمت المسابقات الخمسة في مكان واحد، وستشهد أولمبياد باريس 2024 تطورا كبيرا للرياضة لتقام منافساتها في نفس الوقت الذي تقام فيه مباراة كرة القدم.

وتعتبر بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أول بطولات كأس العالم التي تقام بنظام المنافسات الجديد.