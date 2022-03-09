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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

#يوم_الشهيد يتصدر تويتر.. ومغردون: تحية لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن

صدى البلد

تحتفل مصر في 9 مارس من كل عام، بـ"يوم الشهيد"، الذي أعلنته منذ عام 1969؛ تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري -آنذاك- عبدالمنعم رياض، الذي نعاه الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، ومنحه رتبة الفريق أول، ونجمة الشرف العسكرية، التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوم_الشهيد ، وتصدر الهاشتاج قائمه الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر

في ⁧‫#يوم_الشهيد‬⁩.. تحية إجلال وتعظيم لكل من ضحى بحياته من أجل هذا الوطن


في ذكرى رحيل الجنرال الذهبي عبدالمنعم رياض.. 
‏سلامٌ على كل من فارقنا وهو حي يرزق عند الله 
‏المجد للشهداء  🕯️
‏⁧‫#يوم_الشهيد‬⁩


#يوم_الشهيد‬⁩ بكل فخر تحياتي لكم ايها الشهداء والجرحى الذين كانوا في أولى الصفوف للدفاع عن النفس والأرض والعرض


ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم يااارب🤲🤲
‏⁧‫#يوم_الشهيد

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