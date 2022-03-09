منحة هولندية لتطوير منظومة التعامل مع شكاوى المواطنين والمشاركة المجتمعية بسوهاج

استقبل اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج وفد المنحة الهولندية والذى يضم فرانك نان مدير الفريق وخيرت بان واليان ساف بالإضافة الى اميرة الصيرفي وماريهام حبيب اسشارى المشروع ونيفين عبد الرحمن مدير عام التوعية وخدمة العملاء والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأحمد رزق مسئول الخط الساخن بالشركة القابضة وممثلى شركة مياه سوهاج لبحث كيفية تطوير وتحسين منظومة استقبال الشكاوى والمشاركة المجتمعية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المشروع يتم تنفيذه فى محافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا ويستهدف تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين جودة الحياة وان المشروع يضم عدة محاور تتمثل فى المشاركة المجتمعية للتخطيط لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع وتحسين منظومة استقبال شكاوى المواطنين والاستدامة المؤسسية وتحقيق التعاون بين الجهات المعنية فى تقديم الخدمات ونقل الخبرات الهولندية للجانب المصرى بهدف الاستفادة منها على ان يستمر المشروع حتى أبريل ٢٠٢٤، وطالب رئيس مياه سوهاج بتوجيه المنحة الى تحسين وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين هذا بالاضافة الى توفير ادوات ومهمات تساهم فى رفع كفاءة منظومة الشكاوى لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تفقد مركز خدمة عملاء المراغة والجارى تطويره وميكنة جميع الخدمات المقدمة به وكذلك تفقد مقر الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى العملاء والجارى تطويره واستحداث منظومة استقبال شكاوى متطورة تساهم فى تحقيق رضا العملاء.