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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمال المتقاعدين تقلل من نسبة الفقر

النائب طلعت عبد القوى
النائب طلعت عبد القوى ، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان

قال النائب طلعت عبد القوى ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إن تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للعمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد أمر جيد ومهم جدًا فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار "عبد القوى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دخل العامل بعد خروجه على المعاش يتأثر جدًا، فى ظل زيادة أعباء الحياة، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المشروعات ستقلل من نسبة الفقر للمواطنين.

وأوضح عضو لجنة التضامن بالبرلمان أن عددًا كبيرًا ممن يخرج من العمال على المعاش لديهم من الوقت والصحة والخبرة للمشاركة فى هذه المشروعات، مشيرا إلى أن إقامة هذه المشروعات يتماشى مع مشروع قانون رعاية المسنين الذى سيناقشه البرلمان الفترة المقبلة، والذى يعتبر جزءًا من حقوقهم.

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة  أن هناك جهات اقتصادية ستقوم بتمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر للعمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد.

وأكد وزير القوى العاملة أن وزارة القوى العاملة تضع على أولوياتها تحويل العامل من أجير إلى صاحب عمل ومنشأة على اعتبار أن العامل الذي قضى سنين عمره في العمل بإحدى المنشآت الصناعية أو الغذائية أو غيرها قد اكتسب خبرة كبيرة تؤهله لإدارة منشأة اقتصادية،

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة  فى تصريحات له أن وزارة القوى العاملة وضعت نصب أعينها ضرورة إيجاد كافة سبل التشغيل في مصر تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على البطالة من خلال تنفيذ الخطط الهادفة إلى ذلك، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستكون رؤوس أموالها تمثل جزءا من مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها العامل حين وصوله لسن التقاعد.

وقال وزير القوى العاملة أن وزارة القوى العاملة ستطلب لقاء العامل للحديث معه عن مجموعة من المعايير الخاصة بإنشاء المشروعات والتي من بين المكان والمنطقة او المحافظة التي يعيش بها العامل وكذلك المحافظة التي ينوي إنشاء المشروع بها وذلك لاختلاف طبيعة كل محافظة عن المحافظات الأخرى ، هذا بالإضافة إلي تدريب وتأهيل العامل لإدارة مثل هذه المشروعات.

سن التقاعد المعاش المشروعات مشروع قانون رعاية المسنين وزير القوى العاملة

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