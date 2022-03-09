قادرون على تحقيق المعجزات.. السيسي: نجحنا في كسر شوكة الإرهاب

قال الرئيس السيسي، إن مصر واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وتصدينا لها من خلال إتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة، بدأت تأتي ثمارها عن طريق زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: القوات المسلحة والشرطة نجحوا في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته، ويشهد العالم بما حقققناه من إنجازات في مواحهة هذه التحديات، لتضمي مصر في تنفيذذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في كافة المجالات.

وتابع: أقول لكم بكل صدق أنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد والفهم الدقيق بظروف مصر، فأني على ثقة كاملة بقدرتنا على تحقيق المعجزات، وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به.