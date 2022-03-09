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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادات غير مبررة.. برلماني يطالب بتشكيل لجنة حكومية لضبط الأسعار

النائب مجدي الوليلي،
النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بمواجهة الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية من خلال حزمة من الإجراءات الحكومية العلمية والمدروسة، فيومًا بعد يوم يتفاجئ المواطن بزيادة غير مبررة في الأسعار.

وقال "الوليلي"، في تصريحات له اليوم، إن غلاء الأسعار في مصر أصبح غول يلتهم دخل المواطن، وتزداد يوما تلو الآخر، والأسواق أصبحت ساحة للمناوشات بين المواطن والتجار، فهناك ارتفاع حاد فى أسعار مختلف السلع والخدمات، الاستراتيجية منها والترفيهية، الأساسية منها والهامشية.

وأوضح عضو مجلس النواب، استغلال بعض التجار حالة القلق والتوتر التي يعيشها العالم، وبدأوا في جني ثمار استغلال الموقف، واتخاذ ارتفاع الأسعار ذريعة لتحقيق مكاسب غير عادية من جيب المواطن، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم والدواجن والبيض، والخضروات والفاكهة والبقوليات، حتى المستلزمات اليومية للمنزل المصري فاقت الحدود وتجاوزت المعقول.

وطالب الوليلي، بضرورة تشكيل لجنة حكومية عُليا منبثقة عن مجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية كـ وزارة التموين والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك وشرطة التموين والغرفة التجارية، تختص بمتابعة الأسواق أولًا بأول، لمنع التلاعب بالأسعار أو استغلال هذه الظروف التى يمر بها العالم من الحرب الروسية الأوكرانية، والتعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، وتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها.

ولفت إلى أن هذه اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، تقوم بعمل تقارير بصفة دورية لنواب البرلمان عما تتخذه من قرارات وإجراءات حول أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستهلاكية.

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