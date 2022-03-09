برلماني يطالب بتكثيف الأعمال الفنية والدرامية لإبراز تضحيات الشهداء وتخليدًا لذكراهم

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إحياء ذكرى يوم الشهيد كمناسبة وطنية يأتي ضمن حرص الدولة على رد الجميل لكل أسرة شهيد، وما قام بها هؤلاء الأبطال من تضحيات غالية في سبيل حماية الوطن وأمن البلاد.

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: شهداء مصر الأبرار سيظلون محفورين في ذاكرة الوطن والشعب المصري، وستبقى بطولاتهم خالدة في تاريخ الوطن، مشددا على أهمية تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء والمعارك التي خاضوها ليتعلم منها الأبناء والشباب.

وتابع محمد زين الدين: رجال القوات المسلحة والشرطة يقدمون تضحيات غالية كل يوم، في سبيل حماية الوطن واستقراره، في ظل التحديات الأمنية التي تواجها البلاد.

ودعا عضو مجلس النواب، مؤسسات الإعلام والثقافة والفن، للقيام بدورهم في تخليد تلك الذكرى وإبراز دور الشهداء في تأمين الوطن والتضحية بأرواحهم من أجل حماية البلاد واستقرارها.

وطالب النائب محمد زين الدين، أهمية تكثيف الأعمال الفنية الدرامية لإبراز تضحيات الشهداء، وتعريف الأجيال القادمة، بما قام به الشهداء من تضحيات في مواجهة المخاطر والتحديات.

وقال: الاهتمام بالأعمال الدرامية التي تخلد تلك البطولات أحد أهم السبل في زرع الولاء والانتماء، وهو أحد أهم الملفات التي تهتم بها الدولة في هذه المرحلة.