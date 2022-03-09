برلمان البحر المتوسط يكرم وزير الأوقاف ويقدم له العزاء في وفاة شقيقته

كرم برلمان دول البحر المتوسط محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ، خلال جلسته العامة بدورته البرلمانية السادسة عشرة التي افتتحت اليوم بدبي بدولة الإمارات العربية ، تقديرًا لجهوده ودوره في نشر وترسيخ ثقافة السلام ، حيث أهداه رئيس هذه الدورة البرلمانية لدول البحر المتوسط درعًا تذكاريًّا باسم البرلمان المتوسطي.



وخلال الجلسة العامة الرئيسة التي ألقى بها وزير الأوقاف كلمته قدم رئيس البرلمان المتوسطي وأمينه العام وقياداته العزاء في وفاة شقيقته.



من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لرئيس البرلمان المتوسطي وأمينه العام وأعضائه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الذي توجه من جانبه بالعزاء للوزير من على منصة البرلمان المتوسطي فور تلقيه خبر الوفاة.



وعقًب وزير الأوقاف أثناء الجلسة بكلمة عن فلسفة الحياة والموت ، وبيان أن فهم حقيقة الموت يدفعنا دفعًا للعمل سويًّا لإحلال ثقافة السلام والعيش الإنساني المشترك، قائلًا : إن هذه الإنسانية المفعمة التي لمستها فيكم جميعًا على اختلاف دولنا وديننا وثقافتنا وأوطاننا تؤكد أن بيننا قاسمًا مشتركًا عظيمًا يجب أن نبني عليه معًا وأن ننطلق منه ونعمل على ترسيخه ، وهو الإنسانية الكامنة في أعماقنا جميعًا .