أخبار البرلمان.. أيرز تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكني.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حيازة الكلاب بالمخالفة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

حطم رأسها ودفنها سرا.. عقوبات رادعة تواجه المتهم بقتل زوجته في القليوبية

5 آلاف جنيه غرامة.. احذر التدخين على متن الطائرة

لمواجهة فوضى الأسعار.. برلماني يطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق

برلمانية تكشف مزايا إنشاء مخازن للتموين الطبي

تعرف على اشتراطات منح تراخيص المباني بالقانون الموحد

لو صاحب مشروع.. احذر عقوبات مخالفة قانون تنمية المشروعات

تخصيص الأراضي المستولى عليها دون أداء مقابل أو بإيجار رمزي للنفع العام

دعم حقوق النزلاء التعليمية.. تعرف على تعديلات قانون السجون الجديدة

عقد 5 سنوات وزيادة 15%.. ننشر تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

احذر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حيازة الكلاب بالمخالفة

حجب 324 طن دقيق.. مدير مخزن يواجه الحبس سنة وغرامة 2مليون جنيه

أوهم المواطنين بكونه خبيرا علاجيا.. نصاب يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

برلمانى: إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمال المتقاعدين تقلل من نسبة الفقر