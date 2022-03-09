4 بحد أقصي.. السعودية تفرض رسوما على الراغبين في زيادة العمالة المنزلية

قال عادل حنفى نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، فرضت مقابل مالي على العمالة المنزلية التي تزيد عن (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم ، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بذلك.

وأوضح أنه سيتم فرض مبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنوياً ، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والإشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك .

وأوضح حنفي أن العمالة المنزلية يقصد بها مهن (عامل منزلي - سائق خاص - مزارع وخلافه) ، منوها إلى أن القرار سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من تاريخ 22 مايو 2022، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على (4) للفرد السعودي ، وعلى (2) للمقيم ، وستكون المرحلة الثانية اعتباراً من 11 مايو 2023 على العمالة المنزلية الجديدة والحالية .