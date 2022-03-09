الإعدام شنقا لمتهم قتل مواطنا وطفلته وأشعل النار بجسديهما في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرةبرئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي بمعاقبة عاطل بالاعدام شنقا لاتهامه بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسديهما بسبب خلافات في منطقة حلوان



كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق الدعوي إلي فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في اعدام المتهم من عدمه



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم جودة خ. ٦١ عاما بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه احمد محمد عمداً مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم علي تحقيق المنية وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا "ماسورتان حديديتان" ودلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربة في الرأس وضربه استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله وما أن أيقن وفاته حتي أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وكشف أمر الإحالة أن الجناية اقترنت بجناية أخري في ذات الزمان والمكان بقتل المجني عليها الطفلة ملك أحمد عمدا مع سبق الإصرار بأنها ما أن دلفت لذات العين وأبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول حاولت الفرار هاربة لكنه انهال عليها وضربها بذات السلاح الأبيض وماأن أيقن وفاتها حتي أضرم النيران في جسدها .