عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا لمتهم قتل مواطنا وطفلته وأشعل النار بجسديهما في حلوان

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرةبرئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي بمعاقبة عاطل بالاعدام شنقا لاتهامه بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسديهما بسبب خلافات في منطقة حلوان

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق الدعوي إلي فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في اعدام المتهم من عدمه 

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم جودة خ. ٦١ عاما  بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه احمد محمد عمداً مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم علي تحقيق المنية وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا "ماسورتان حديديتان" ودلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربة في الرأس وضربه استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله وما أن أيقن وفاته حتي أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وكشف أمر الإحالة أن الجناية اقترنت بجناية أخري في ذات الزمان والمكان بقتل المجني عليها الطفلة ملك أحمد عمدا مع سبق الإصرار بأنها ما أن دلفت لذات العين وأبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول حاولت الفرار هاربة لكنه انهال عليها وضربها بذات السلاح الأبيض وماأن أيقن وفاتها حتي أضرم النيران في جسدها .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

كيروش يضم 9 محترفين لـ منتخب مصر أمام السنغال.. اعرف الأسماء

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

البحوث الفلكية : أصوات الانفجار بمنطقة سقارة والمعادي سببها أعمال إنشاء القطار السريع

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

رئيس الوزراء: الأزمة الأوكرانية الروسية انعكست اقتصاديا على العالم كله

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

شوبير يتغزل في إكرامي وفتحي وعبدالله السعيد ويوجه رجاء خاص ل شريف

موضوعات متعلقة

الحبس سنة لشقيقين بتهمة تعاطي الحشيش بحلوان

تعالي هشتريلك حلاوة.. السجن 5 سنوات لصاحب محل خطف طفلة بدار السلام

ترشيحاتنا

رشدوا الاستهلاك.. الحكومة: غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف العالمية.. فيديو

وفد من Discovery Education يتعرف على تجربة تطوير التعليم في مدارس القاهرة

خالد عناني: تحملنا نفقات 17 ألف سائح منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية

التعليم : آخر موعد لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 30 مايو

رئيس الوزراء : غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف العالمية

مدبولي : الدولة المصرية قادرة على اجتياز أزمة غلاء الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 سنة.. فيديوجراف

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

الشهيد خالد.. فيديو من القوات المسلحة لعرض بطولات الشهداء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبد المعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ