مدبولي: دفع فوري لثمن القمح للموردين ودون تأخير على الإطلاق

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “دفع ثمن القمح للموردين فور التوريد ودون تأخير على الإطلاق.. وكان هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تم تشكيل تلك الحكومة وهي وجود رصيد إحتياطي لا يقل 3 إلى 6 أشهر فى السلع الرئيسي.. وهذا ما جعل المواطن لا يشعر بتأثير نقص بأي سلع”.

ووجه “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء رسالة للمواطنين، قائلا: “لا يوجد داعي لنا لنكتنز ونخزن.. والدولة المصرية لديها فائض واحتياطيات لتلك السلع".

وفي سياق متصل، تابع أن الاقتصاد العالمي يمر بعدد كبير جدا من الأزمات منذ عام 2008، متابعا: “كدنا ننتهي من أزمة كورونا وبعدها تماما حدثت أزمة التضخم واضطراب شديد للأسواق، ثم دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل العالم”.

وتابع: “نحن أمام موجات تضخم عالمية كبيرة”.