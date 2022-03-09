الإسماعيلي يبدأ الإعداد لمواجهة بتروجت في كأس مصر

يبدأ اليوم الأربعاء، الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي استعداداته لملاقاة نادي بتروچيت في دور الـ32 من بطولة كأس مصر واللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد فضل منح اللاعبين الأساسيين راحة بالأمس مع الاطمئنان علي حالة جميع اللاعبين من خلال إقامة مباراة ودية أمام فريق النوبي شارك فيها بدلاء الفريق وانتهت بفوز ساحق للدراويش بنتيجة 5-0.

ويتطلع الإسماعيلى لإستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز الذي حققه على حساب الجونة بكأس الرابطة، ومنذ ذلك الحين لم يحقق الفريق أي فوز في الدوري العام.

ومن المقرر أن تقام مباراة السبت بين الإسماعيلي وبتروچيت بدون حضور جماهيري، حسبما أعلن اتحاد الكرة بإقامة جميع مباريات دور الـ32 بدون جمهور.