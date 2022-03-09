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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات المغربية توقف تركياً مطلوباً دولياً

صدى البلد

أوقف الأمن الوطني المغربي، بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مواطنا تركيا مطلوبا بمذكرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية.

وكشف بلاغ صادر عن المصالح الامنية المغربية، أن المواطن التركي الموقوف مطلوب للقضاء الأمريكي في قضايا الإجرام المالي والاقتصادي، المرتبط بصفقات عمومية حصل عليها بقيمة مالية تناهز عشرات الملايين من الدولارات.

واشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمواطن التركي رهن إشارة مسطرة التسليم المعروضة حاليا على محكمة النقض بالرباط، لإبداء رأيها بالموافقة على طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات القضائية الفيدرالية الأمريكية.

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