العناني: تحملنا تكاليف مد إقامة 17 ألف سائح أوكراني وروسي

قال خالد العناني، وزير السياحة، إن السياحة توقفت في العالم نتيجة أزمة كورونا، وبالرغم من الأزمة إلا أننا نجحنا في جذب السياحة مرة أخرى، من خلال الإجراءات التي اتخذناها.

وأضاف “العناني” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، لرئيس الوزراء:" المقصد السياحى المصرى متنوع، ولنا أسواق عديدة، وأعداد السياح حتى الآن مطمئنة، بسبب سمعة مصر العالمية وقدرتنا على مواجهة أزمة كورونا.

وأوضح أن القطاع السياح تحمل تكاليف إقامة 17 ألف سائح أوكراني وروسي، وإقامتهم في الفنادق المصرية، متابعا: نتحمل مع وزارة المالية عودة السائحين مرة أخرى إلى بلادهم.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المشاريع والافتتاحات السياحية.