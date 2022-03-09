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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

والد الشهيد محمود محمد فايد: شارك في العديد من العمليات وكرمه الرئيس

الشهيد نقيب طيار
الشهيد نقيب طيار محمود محمد فؤاد

في التاسع من مارس من كل عام، تحيي مصر ذكرى "يوم الشهيد"، وذلك اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى عام 1969، حينما ضرب أروع الأمثال في لفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

فقد توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق للجبهة، فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف، ليتابع بنفسه وفي الصفوف الأمامية، القوات المصرية، وفي 9 مارس عام 1969، استشهد  الفريق أول عبد المنعم رياض ليضرب المثل في الشرف والتضحية  وليسجل التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن وليحفظ له التاريخ أيضا هذا الموقف العظيم.

 

في هذا اليوم العظيم، 9 مارس، يوم الشهيد، لا نقول أننا نتذكر شهدائنا العظام، فهم لا تغيب ذكراهم أبداً عن الوجدان، وإنما نوجه إلى أرواحهم الخالدة، تحية عميقة ملؤها العرفان والتقدير، ووراءها رغبة في أن تظل رسالة استشهادهم باقية بقاء مبدأ التضحية من أجله خلود الوطن ذاته.

وبمناسبة يوم الشهيد، كان لـ "صدى البلد" لقاءً مع أسرة الشهيد نقيب طيار "محمود محمد فؤاد"، أبن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ولد الشهيد في الرابع عشر من يونيو عام ١٩٨٧بمدينة الغردقة، والمرحلة الابتدائية التعليمية بمدرسة الفريقه الابتدائية عام ١٩٩٨، وأتم المرحلة الإعدادية بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية عام ٢٠٠١ والثانوية بمدرسة الشهيد حسن كامل الثانوية ٢٠٠٤ ، ثم التحق بالكلية الجوية في أكتوبر عام ٢٠٠٤ وتخرج منها برتبة ملازم طيار، وحصل على درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية وشارة الطيران دفعة 74 جوية ٢٠٠٧، وترقي لرتبة ملازم أول طيار عام ۲۰۰۹. 

 

وقد تم تكريم الشهيد عام ٢٠١٣، من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع حينئذ، كذلك تكريمه عام ٢٠١٥ من قبل الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، كما حصل على شهادة تقدير من الجانب السعودي عن أداءه المميز والفعال في مشاركته في عملية عاصفة الحزم، كما منح نوط المعركة من المملكة العربية السعودية.

 

في هذا السياق، يقول والد الشهيد محمود محمد فؤاد، إن البطل رحمه الله، شارك في العديد من العمليات العسكرية الجوية الناجحة داخل وخارج البلاد، مثل مكافحة البؤر الإرهابية بسيناء، وعملية حق الشهيد، والاشتراك في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل بالسعودية.

 

وأوضح والد الشهيد أنه تكريما له فقد صدق الفريق أول فريق صدقي صبحي وزير والدفاع السابق وقتها، علي ترقيته إلى رتبة الرائد طيار شهید محمود محمد فؤاد من تاريخ استشهاده كما تم تكريمه بإطلاق اسمه على مدرسة بالغردقة وهى مدرسة  الشهيد رائد طيار محمود محمد فواد للتعليم الأساسي.

 

كما تم تكريمه وإطلاق اسمه أيضا علي إحدى المدارس بمدينة فايد محافظة الإسماعيلية موقع استشهاده وهي مدرسة الشهيد رائد طيار محمود محمد فؤاد مرسي الثانوية التجارية بنات.

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