مدبولي : الدولة المصرية قادرة على اجتياز أزمة غلاء الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بكل مكوناتها سواء القيادة السياسية، والحكومة والقطاع الخاص، المواطنين، قادرون على اجتياز هذه الأزمة “غلاء الأسعار”، مشيراً إلى أن مصر تعمل على امتصاص أكبر قدر من التداعيات السلبية في إطار قدرتها.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن زيادة وغلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف التي يمر بها العالم، ومصر ليس لها مفر منها، ولكن مصر تسعى لعدم نقل المشكلة كاملة على المواطن، بل إن الدولة المصرية قادرة بإمكانياتها على امتصاص أكبر قدر من هذه التداعيات.

وقد نوه رئيس مجلس الوزراء أن مصر أضافت 400 ألف فدان لرقعة زراعة القمح مقارنة بالعام الماضي، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، والقيادة السياسية، معقباً: "مصر استهدفت العام الماضي 3.5 مليون طن من السوق المحلي، وكانت خطتنا استهداف 4 مليون طن".