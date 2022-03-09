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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد للأزمة بأوكرانيا

صدى البلد

أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا بشأن الأزمة الاوكرانية،  أعاد خلاله  التأكيد على كافة ما ورد ببيان المجلس على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في 28 فبراير الماضي من مباديء اساسية للموقف العربي الجماعي ازاء هذه الأزمة الكبرى.

وجدد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه، على تمسك الدول العربية بمباديء القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة القائمة على صيانه سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكد ضرورة العمل في اقرب فرصة للوصول الى حل دبلوماسي يرى المجلس انه يشكل المخرج الوحيد من هذه الازمة بما يحقن دماء الابرياء ويوقف تدهور الوضع الانساني المأساوي.

وقال أن الدول العربية أذ ترى خطورة استمرار التوجه نحو تصعيد الازمة تؤكد على تمسكها بعدم تسييس عمل المنظمات الدولية والمتخصصة ذات الطابع الفني في مختلف المجالات وتجنب المواجهات السياسية والدبلوماسية المتزايدة وتجنب اي ازدواجية للمعايير الدولية.

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