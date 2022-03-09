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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد شهرين من العملية.. وفاة أول شخص خضع لجراحة زراعة قلب خنزير

وفاة أول شخص زرع
وفاة أول شخص زرع قلب خنزير

أعلن مستشفى ماريلاند الأمريكي، اليوم الأربعاء، وفاة أول شخص خضع لعملية زرع قلب من خنزير، بعد شهرين من التجربة الجديدة.

وتوفي ديفيد بينيت، البالغ من العمر 57 عاما، في المركز الطبي بجامعة ميريلاند الأمريكية. فيما لم يذكر الأطباء السبب الدقيق للوفاة، واكتفوا بالقول إن حالته بدأت في التدهور قبل عدة أيام.

وأشاد نجل بينيت بالمستشفى لتقديمها التجربة الأخيرة، قائلا إن الأسرة تأمل في أن تساعد في بذل المزيد من الجهود لإنهاء نقص الأعضاء.

وسعى الأطباء لعقود إلى استخدام أعضاء حيوانية يومًا ما في عمليات زرع منقذة للحياة.

وكان بينيت، وهو عامل من هاجرستاون بولاية ماريلاند، مرشحا لهذه المحاولة الجديدة فقط لأنه واجه موتًا محققًا، غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري، طريح الفراش وعلى أجهزة دعم الحياة، وخروجه من الخيارات الأخرى.

ولاية ماريلاند أجهزة دعم الحياة قلب خنزير هاجرستاون بينيت

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