عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مقتل 516 مدنيا وجرح 908 منذ بدء الحرب في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مقتل 516 مدنيا وجرح 908 آخرين، منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

 

وكانت قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الأربعاء"، إن 90٪ من المطارات العسكرية الأوكرانية التي تحتوي على غالبية الطائرات المقاتلة في أوكرانيا تم تدميرها.

 

وأوضحت الدفاع الروسية، أن جزءا كبيرا من الأسطول الجوي الأوكراني تم نقله إلى رومانيا ولا يشارك في المعارك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن سلاح الجو الأوكراني نفد بالكامل تقريبًا من الطيارين العسكريين من الدرجة الأولى والثانية، ويقصر الرحلات الجوية على المحاولات الفردية لشن الهجمات.

 

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن وثائق تؤكد استعداد السلطات الأوكرانية لشن عملية هجومية على دونباس في مارس.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ايجور كوناشينكوف، إنه "في سياق عملية عسكرية خاصة، كانت بحوزة الجيش الروسي وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني، وتؤكد هذه الوثائق مخططات نظام كييف لشن عملية هجومية في دونباس كان من المقرر إجراؤها في مارس 2022 ".

وزارة الدفاع الروسية الأمم المتحدة أوكرانيا الحرس الوطني المطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسل صورًا مخلة.. الحبس سنة لمتهم فى قضية الابتزاز الإلكترونى بمدينة نصر

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

كيروش يضم 9 محترفين لـ منتخب مصر أمام السنغال.. اعرف الأسماء

البحوث الفلكية : أصوات الانفجار بمنطقة سقارة والمعادي سببها أعمال إنشاء القطار السريع

شوبير يتغزل في إكرامي وفتحي وعبدالله السعيد ويوجه رجاء خاص ل شريف

موضوعات متعلقة

ردا علي العقوبات..موسكو تستعد لـ تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية بعد مغادرتها روسيا

الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي جاهز للحوار المباشر مع بوتين

رئيس أوكرانيا: نستعد لجولات جديدة من المفاوضات مع روسيا لأجل إحلال السلام

الصحة العالمية: انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا حول العالم

مقابر جماعية.. مقتل 1200 مدني في ماريوبول الأوكرانية جراء القصف الروسي

روسيا: تدمير 90٪ من المطارات العسكرية الأوكرانية.. وكييف نقلت مقاتلاتها إلي رومانيا

بعد مخاوف من تسرب إشعاعي..وكالة الطاقة الذرية تعلق علي توقف محطة تشرنوبل

الرئيس الإسرائيلي يلتقي أردوغان في تركيا سعيا لإعادة بناء العلاقات بين البلدين

ترشيحاتنا

التموين : الاحتياطي الإستراتيجي للسلع آمن.. وزيادة المعروض بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية..فيديو

ماذا قال تشافي عن مصطفى محمد قبل مباراة برشلونة وجالاتا سراي؟

غلق وتشميع مطعم مشويات بالجيزة بعد ضبط لحوم و كفته غير صالحة للاستخدام

انخفاض أسعار الذهب 2.5% اليوم الأربعاء

الدواجن بـ 48 جنيها.. التموين تكشف عن أسعار خاصة بالمنافذ ..فيديو

أبو العينين يعزي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في وفاة شقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 سنة.. فيديوجراف

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

الشهيد خالد.. فيديو من القوات المسلحة لعرض بطولات الشهداء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ