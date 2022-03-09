الأمم المتحدة: مقتل 516 مدنيا وجرح 908 منذ بدء الحرب في أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مقتل 516 مدنيا وجرح 908 آخرين، منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

وكانت قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الأربعاء"، إن 90٪ من المطارات العسكرية الأوكرانية التي تحتوي على غالبية الطائرات المقاتلة في أوكرانيا تم تدميرها.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن جزءا كبيرا من الأسطول الجوي الأوكراني تم نقله إلى رومانيا ولا يشارك في المعارك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن سلاح الجو الأوكراني نفد بالكامل تقريبًا من الطيارين العسكريين من الدرجة الأولى والثانية، ويقصر الرحلات الجوية على المحاولات الفردية لشن الهجمات.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن وثائق تؤكد استعداد السلطات الأوكرانية لشن عملية هجومية على دونباس في مارس.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ايجور كوناشينكوف، إنه "في سياق عملية عسكرية خاصة، كانت بحوزة الجيش الروسي وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني، وتؤكد هذه الوثائق مخططات نظام كييف لشن عملية هجومية في دونباس كان من المقرر إجراؤها في مارس 2022 ".