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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

للربط بين ذوي الخبرة العلمية والعملية..

مياه الشرب بالإسكندرية: إطلاق منصة متطورة للكتب والأبحاث العلمية

صدى البلد

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إنشاء منصة متتطورة تضم الكتب والمقالات والأبحاث العلمية المقدمة من باحثي الشركة والباحثين من الخارج، لتمثل شبكة متطورة للربط بين ذوي الخبرة البحثية وأصحاب الخبرات العلمية والعملية، وطالبي المعلومات بجميع أقسام وإدارات الشركة المختلفة وبأحدث الأساليب وتكنولوجيا البحث عن المحتويات العلمية فى مختلف التخصصات.


وأضاف أن من أهم أهداف الشركة الحفاظ وزيادة الأصول المعلوماتية و رأس المال الفكري على مدار أعوام عديدة لتمثل جميع الخبرات المكتسبة من انشطة الشركة المتعددة فى شتى المجالات الفنية و المالية والقانونية والتجارية، مشيرا إلى أن نجاح اى منشأة يتوقف على إدارتها لرأس مالها وأصولها , و تأتى أولوية المعلومات بالمرتبة الثانية بعد العنصر البشرى.
 

وذكر “جابر” أن إدارة المعلومات الخاصة بالشركة تساهم فى نقل الخبرات لسهولة وصول العاملين للمعلومات التي تؤثر بشكل مباشر فى تقديم الحلول الملائمة والسريعة لسير العمل فى الوقت المناسب، وقامت إدارة الإتصال العلمى ونقل التكنولوجيا التابعة للإدارة العامة للبحوث والتطوير، بتطوير محتويات البرنامج لتشمل (مكتبة الكتب والأبحاث العلمية - قائمة مكتبة وسائط متعددة - برنامج مرافق الحدث الفعاليات والتسجيل بها - منصة لطلب كتب وابحاث من مكتبات اخرى مثل مكتبة الجامعة مكتبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - - نظام رسائل متطور- معلومات هامة وعامة عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية).


وقالت الدكتورة ميسة صلاح الدين، مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن أهداف الإدارة العامة للإتصال العلمى ونقل التكنولوجيا، هى تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمى وتوفير متطلبات البحوث ودعم التحول التكنولوجى التدريجى فى مجال مياه الشرب للتقنيات الجديدة، والتعرف على كيفية تحليل وتقييم الوضع الحالي لقطاع المياه، وتقديم حلول تكنولوجية مناسبة وجديدة للمشكلات والتحديات فى قطاع المياه بالشركة بالتفكير خارج الصندوق، وتفعيل دور الإتصتا والتسويق العلمى.

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