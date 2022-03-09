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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة 30 يونيو القادم |خاص

الدكتور سيد إسماعيل،
الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، إن وزارة الإسكان تتعاون مع العددي من مؤسسات المجتمع المدنى من خلال مبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، ولذلك يجب علينا أن نتكامل فى تنفيذ مشروعات المرافق المختلفةوتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لكافة القرى بمختلف محافظات الجمهورية.

 

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وأضاف نائب وزير الإسكان فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مؤسسات المجتمع المدنى تتكامل مع الدولة فى توصيل مياه الشرب للأسر والقرى الاولى بالرعاية، منوهاً بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى فى خمسة محافظات، الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وتابع أنه سيكون باكورة عمل مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى، مؤكداً أنه من المقرر تغطية 99% توصيل مياه الشرب للقرى والمحافظات بكافة الجمهورية، ومن المقرر الوصول لنسبة تغطية 100% بنهاية المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أنه تم تغطية 40% من الصرف الصحى بالريف المصرى وبنهاية المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة من المتوقع الوصول لنسبة تغطية 60% بانتهاء المرحلة الأولى من مباررة حياة كريمة، و80% بالمرحلة الثانية، و100% بانتهاء المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة، مضيفاً أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة يوم 30 يونيو القادم، وجارى التخطيط والتنسيق للبدء بالمرحلة الثانية والثالثة..
 

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