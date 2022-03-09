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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب «التنسيقية» يشارك في فعاليات الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يشارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، في فاعليات الجمعية العامة الـ16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من 9 إلى 10 مارس 2022 في دبي.

 

ويُمثل البرلمان المصري بغرفتيه بـ5 أعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط «4 نواب و1 شيوخ»، ويضم 32 دولة ممثلين للدول المطلة على البحر المتوسط والخليج العربي.

 

ويناقش البرلمان الأورومتوسطي خلال جمعيته العامة الحالية العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وكذلك الأزمات الموجودة في المنطقة،
ويتم استعراض بعض التقارير التي تم إعدادها من قِبل لجان الجمعية مثل تقرير ومشروع القرار بشأن الهجرة، والتزام متوسطي قبل مراجعة عام 2022 للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكذلك تقرير ومشروع القرار بشأن معوقات التعليم في منطقة برلمان البحر الابيض المتوسط.

 

كما يناقش تقرير ومشروع القرار بشأن إعادة البناء بشكل أفضل: للانتعاش الاقتصادي والاستجابات السياسية لتأثير covid-19 في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية، وكذلك «تقرير ومشروع القرار بشأن تغير المناخ والتدهور البيئي في حوض البحر الابيض المتوسط.. الحاجة إلى عمل مشترك فوري»، وغيرها من التقارير التي يتم مناقشتها والتصويت عليها من أعضاء البرلمان.
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البحر المتوسط مجلس الشيوخ الخليج العربي البرلمان المصري تنسيقية شباب الاحزاب الهجرة غير الشرعية

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