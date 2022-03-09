الأهلي يهزم سبورتنج بدوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيًا محمد عبد السلام، بنتيجة 28 - 26، في إطار الجولة الأولى من الدورة المجمعة الأولى لدوري محترفي اليد للموسم الحالي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 15 - 11، قبل أن يقلص الفريق السكندري الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الأربعاء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبناء القلعة الحمراء لـ4 نقاط ونصف يحتلون بهم وصافة الترتيب العام، فيما أصبح رصيد الفريق السكندري نقطتين يحتل بهم المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدا الخميس مع نظيره طلائع الجيش فيما يصطدم سبورتنج بنظيره الزمالك.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.