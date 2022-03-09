مي فاروق: بحب بلدي جدا وتشرفت بالمشاركة في احتفالية يوم الشهيد

علقت المطربة مي فاروق، على مشاركتها في احتفالية يوم الشهيد قائلة :" انا بحب بلدي جدا وتشرفت بمشاركتي في الاحتفالية ".



وقالت مي فاروق في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة “، :” الأجواء كان بها حب للدولة المصرية ووفاء وإخلاص، إحنا بنحب مصر ونقدم الدعم لـ مصر عن طريق الفن والأغاني الوطنية ".

واكملت مي فاروق :" علينا أن نبني في الجيل الجديد فكرة حب الوطن، وأن الانتماء الأول والأخير للدولة المصرية".

واستطردت مي فاروق:" اليوم شارك معي في الغناء عدد كبير من الأطفال، الذين شعروا بالفرحة والسعادة أثناء المشاركة في الاحتفالية ".