فخر لكل مرأة مصرية.. ليلى سالم: تكريمي من انتصار السيسي مفاجئة

ر 7 سنوات على انظلاق مؤسسة بهية..

أعربت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، عن سعادتها وفخرها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، أمس الثلاثاء، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.



وأضافت ليلى سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج “الستات”، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن دعوتها للتكريم من خلال احتفالية المرأة المصرية كانت مفاجئة لها، حيث تلقيت الدعوة في وقت متأخر من الليل قبل يوم من الاحتفالية.

وتابعت عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية: "التكريم ليس لي أو لموسسة بهية ولكن تكريم لكل إمرأة مصرية"، موجهة الشكر للسيدة انتصار السيسي على احتفائها بسيدات مصر.

مؤسسة بهية

وأكملت ليلى سالم : نحتفل بمرور 7 سنوات على انظلاق مؤسسة بهية، وقريبًا سنقوم بافتتاح فرع مستشفى بهية الجديد بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، بجانب فرعنا الجديد الجاري إنشاؤه بالتجمع الخامس، لافتة إلى أن تلك الفروع من شأنه تقليص قوائم الانتظار للمرضى بالمؤسسة.