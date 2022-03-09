بعد تكريمها في يوم الشهيد.. والدة الملازم أول أحمد محمد: السيسي لا ينسى أبناءه

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وتحتفل مصر اليوم 9 مارس بذكرى يوم الشهيد، تخليدا لذكرى شهدائها الأبرار، وتخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

احتفالية يوم الشهيد

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بتلاوة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس السيسي.

وشهد الرئيس عبد السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي بدأت بـ سلام الشهيد.

ثم شهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان "الجيش الأبي"، وذلك خلال حضوره الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

ودعا الرئيس السيسي، مرددا ومؤمنا بتأثر مع أدعية مسجلة للراحلة عبلة الكحلاوي، لحفظ مصر والشهداء وحفظ أمن البلاد والتوفيق لما فيه من خير للبلاد.

الحديث إلى أرض الوطن

من جانبه، وجه العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، حديثا إلى أرض الوطن، قائلا: "يا مصر يا حاضر الدنيا وماضيها، يا راية النصر تزهو في أعاليها، ولدتِ من رحم التاريخ واحدة قد عز أن ينجب التاريخ ثانيها".

وأضاف ياسر وهبة: "والله لو توزن الأوطان بالدنيا، فـ مصر أغلى من الدنيا وما فيها"، متابعا: "القارئ لتاريخ مصر يدرك دون إمعان أن جينات البطولة متأصلة وتنتقل من جيل إلى جيل".

وأكمل: "فحينما تحين لحظة النداء تقر عين مصر بأبنائها الذين يتحولون إلى أسود تحمي عرين الأمة، بطل بيسلم بطل".

كلمة الرئيس السيسي

ومن جانبه أكد الرئيس السيسي أن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسلحة أو الشرطة البواسل وأى مواطن يؤدي دوره على إتساع الوطن فقط، وإنما نكرم فيه عطاء الصامدين الذين يحملون مسئولية هذا الوطن.

وأشار أنه عندما بدأت معركتنا مع الإرهاب في2013 و2014 والتي استمرت حتى شهور قليلة ماضية، كان المصريين يرددون: "ياترى الموضوع ده هيفضل كده علطول ولا ايه! ..هو الكابوس ده هياخدنا وياخد أولادنا ولا ايه".

وأوضح الرئيس السيسي، أن معدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات، ولم يتوقف أبدًا لا جندي ولا ضابط صف ولا ضابط، نفس المعدلات هي هي ويمكن زادت ومش ببالغ.. معقبًا: "الشعب اللي يعمل كده ده كرم من ربنا ولازم ربنا يساعده".

وأكمل السيسي داعيا: "ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء، بأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ومن كل سوء، ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان".

والدة الشهيد أحمد محمد

وفي أثناء الاحتفالية كرم الرئيس السيسي عددا من أهالي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وحفاظا على أرضة من المعتدين والإرهابيين، وتواصل "صدى البلد" مع عدد من أهالي الشهداء الذين تم تكريمهم، ومن جانبها وجهت والدة الشهيد أحمد محمد عبد الحميد الشكر للرئيس السيسي، قائله إنه أثبت بالفعل أنه لا ينسي أبناءه من الشهداء ويقر بدورهم البطولي الذي كان السبب أن تعيش مصر في أمان.

رفع الروح المعنوية

وتابعت: "التكريم اليوم رفع من أرواحنا المعنوية بشكل كبير"، لافتا أن مصر لن تتقدم إلا بالعمل والتكاتف بين أبناء الشعب لأن البلاد لا تبني إلا بالعمل والإخلاص.

وأضافت سناء محمد والدة الملازم أول الشهيد أحمد محمد، أن الشباب لابد أن يهتم بالتعليم والتكاتف فيما بينهم، لأن مصر لن تنهض إلا بالشباب لأن هو عماد الدولة.

وأكملت والدة الشهيد داعية: "ربنا يجعل مصر في أمان للجميع".