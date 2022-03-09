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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داود بـ لوك جديد بـ الموتوسيكل | شاهد

صدى البلد

نشر الفنان أحمد داوود عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد داوود في الصور متصدرا غلاف إحدى المجلات، وهو مستندا علي دراجة نارية، مما نال اعجاب متابعيه.

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ومن الناحية السينمائية، ينتظر داوود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما أعلن داوود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، لـ يرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

التواصل الاجتماعي لاعب كرة قدم شريف منير كرة القدم احمد داوود دينا الشربيني الشرق الاوسط انستجرام

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