برلماني: الدولة رفعت أسعار شراء القمح من الفلاحين للتوسع في زراعته

قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ما بذلته الدولة المصرية من جهود بقطاع الزراعة الفترة الماضية، يعد سبب رئيسي في عدم تأثرنا ببأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، مثلما تاثر عديد من الدول الأخرى، نظرا لكون الدولة الروسية والأوكرانية مصادر أساسية لانتاج القمح في العالم.

وتابع الصمودي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل على توفير 5.5 مليون طن قمح، هذا العام للسوق المحلي، يستهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي لشعب مصر.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان على أنه من أجل العمل على تحقيق هذا الرقم وتوفير الـ 5.5 مليون طن من القمح، يجب العمل على تدعيم جهود الدولة من قبل المزارعين، وادراكهم بأن محصول القمح محصول استراتيجي مهم.

واستطرد عضو اللجنة الزراعية على أنه على أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح هذه الأونة لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، ومن هذا المنطلق رفعت أسعار شراء القمح من الفلاحين من أجل تحفيزهم.

