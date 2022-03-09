سيدة لم تخرج من منزلها منذ 45 عاما: بفضل طول الليل صاحية لرعاية أبنائي..فيديو

قالت السيدة نجاح، السيدة التي لم تخرج من منزلها لمدة 45 عاما لرعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، تزوجت منذ إن كان عمري 16 عاما، مؤكدة أن ابني الأكبر كان طفلا طبيعيا حتى أصيب بكهرباء زائدة في المخ في سن الخامسة، مما تسببت له بعاهة في المخ، وأيضا لي ابن آخر لديه نفس الإصابة.

وأضافت نجاح، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجي يراعى أبنائي معي، مشيرة إلى أنها تعالج أبنائها على الرغم من صعوبة العلاج.

وتابعت السيدة نجاح، “بفضل طول الليل صاحية، لرعاية أبنائي، ولو حد فيهم اتأخر على البيت بستناهم”.

وأشارت السيدة التي لم تخرج من منزلها لمدة 45 عاما لرعاية أبنائها إلى أن "أبني الأكبر بيخاف عليا، ولكن أنا دايما اللى بشيل ولادي وبخدمهم، ومفيش حد فيهم يقدر يعملي حاجة".