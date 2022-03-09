الزراعة لـ المواطنين: اطمئنوا.. لدينا وفرة في الخضروات والفواكه والدواجن| فيديو

لا توجد أزمة

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن توافر عدد كبير من السلع بالوزارة بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذلك عدد كبير من السلع توصلت مصر للاكتفاء الذاتي في إنتاجها.

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك اكتفاء ذاتيا تتمتع به البلاد سواء من الخضروات أو الفواكه أو الدواجن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك 400 منفذ تابعة لوزارة الزراعة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن الدولة لديها عدد كبير من المنافذ يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم فرص بديلة للمواطن لتقليل أي فرص لجشع التجار .

زيادة حجم المعروض والمتاح

وشدد متحدث الزراعة على أن جهود الدولة المصرية في الفترة الاخيرة، كانت كبيرة لتلبية احتياجات المواطن المصري، حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح .

وأوضح أن هذا الأمر ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير ما يلبي احتياجات المواطن المصري.