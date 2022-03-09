زراعة النواب تطالب بضرورة التصدي لظاهرة إلقاء القمامة في الترع المبطنة

أكد النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن مشروع تبطين الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التى قامت الدولة المصرية بتنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



ولفت عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم صرف العديد من المليارات على هذا المشروع من أجل تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات بشكل عام والزراعى بشكل خاص، مشددا على ضرورة التصدي لظاهرة إلقاء القمامة في الترع المبطنة.



ونوه وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان على أن الدولة المصرية تعتبر هذا المشروع محوراً رئيسي من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين، لذلك الاهمال فيه وعدم وجود ضابط يجرم هذا الفعل أمر غير مقبول.



وشدد أيضا وكيل زراعة البرلمان على ضرورة عمل حملات توعية للمواطنين فى القري من أجل المحافظة على سلامة الترع والمصارف وتحذيرهم من القاء القمامة بها.

