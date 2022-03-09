جليسة المنزل منذ 45 عاما : راضية بحكم ربنا وبقول الحمدلله..فيديو

قالت السيدة نجاح، السيدة التي لم تخرج من منزلها لمدة 45 عاما لرعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، “أنا راضية بحكم ربنا وبالقدر اللي عملهولي، وبقول الحمدلله، وقضاء ربنا رحمة”

وأضافت نجاح، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنا نفسي كنت أجوز ولادي وأفرح بيهم بس الحمد لله، وأنا عايزة ليهم حاجة للزمن عشان يقدروا يعشيوا كويس”.

وتابعت السيدة نجاح، “أن الكهرباء الزائدة في المخ والتي أصيب بها أبنائي، هي مرض وابتلاء من الله، وليست إعاقة منذ الولادة”.

وأشارت السيدة التي لم تخرج من منزلها لمدة 45 عاما لرعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أنه دائما أتركها لله، خاصة بعد حملي في أبنائي، لأنه كنت لا أتوقع أن يصاب أبنائي بأمراض صعبة"