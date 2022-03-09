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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير: أرسنال يستهدف تقوية الفريق الصيف المقبل للتنافس في دوري الأبطال

ارسنال
ارسنال

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي ارسنال الإنجليزي ينوي تكوين فريق قوي يليق بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “ إيفينينج ستاندرد” البريطانية، فإن نادي ارسنال مهتم بالتعاقد مع مهاجمين ولاعب في خط الوسط، وجناح وظهير أيمن وآخر أيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارسنال يتطلع إلى إعادة بناء فريقه قبل موسم 2022-2023 حيث يواصل الضغط من العودة للعب في دوري أبطال أوروبا، وأن ميزانيتهم للموسم المقبل سيعتمد على نتائجهم هذا الموسم، ففي حال التأهل لدوري الأبطال، سيعني ذلك ميزانية أكبر في الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن نادي ارسنال مهتم بالتعاقد مع ألكسند إيزاك لاعب ريال سوسيداد ودومينيك كالفرت لوين لاعب إيفرتون، وجوناثان ديفيد لاعب ليل، من أجل تدعيم خط الهجوم بعد رحيل أوباميانج.

وأضافت الصحيفة أن النادي يراقب دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا وروبن نيفيس لاعب ولفرهامبتون وتيليمانس لاعب ليستر سيتي لتقوية خط الوسط.

ويحتل ارسنال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بعد مرور 28 جولة، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

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