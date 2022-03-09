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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة الشهيد محمد شرف: لولاه واللى زيه مكناش هنوصل للي مصر عليه دلوقت|فيديو

يوم الشهيد
يوم الشهيد

قالت ميار أشرف شقيقة الملازم أول شهيد محمد شرف عبد الفتاح، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لوالدتى اليوم جعلنا نشعر بمدى حب الناس لأخى الشهيد، مؤكده أن أخاها كان يتمنى الشهادة وقد نالها.

وأضافت ميار أشرف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن تكريم الرئيس لنا اليوم جعلنا نشعر مدى تقدير الدولة لأولادها الشهداء.

وأشارت شقيقة الملازم أول شهيد محمد شرف عبد الفتاح، إلى أن:" لولا محمد واللى زيه مكناش هنوصل للى مصر عليه دلوقتى، هما ضحوا بنفسهم علشان نكون احنا فى أمان وسلام ".

الرئيس عبد الفتاح السيسي أمان وسلام الشهداء برنامج 90 دقيقة تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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