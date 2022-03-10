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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة تسعى لتخفيف حدة الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطن

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ على أن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم أجمع بما فيهم مصر، مشيرا إلى ان كل من الدولتين " روسيا وأوكرانيا" من أكبر المنتجين لهذه لمحصول القمح وبالتالي يجب أن يكون هناك طرق بديلة من اجل توفير الاحتياجات الرئيسية لهذه السلعة الاستراتيجية.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد"،  أن الدولة المصرية الآن تقوم بالتوجه نحو زيادة المساحات المنزرعة وتقوم بدراسة خطط لزيادة زراعة محصول القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، بعدد من المناطق الجديدة مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وغير  ذلك.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن اجتماع الحكومة اليوم كان للحديث عن الأزمة بشأن ارتفاع اسعار عدد من السلع، موضحا أنه كانت هناك رسائل طمانة من قبل الحكومة للمواطن بشان وجود فائض وعدم تاثر مصر بشكل كبير من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكمل عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية لن تترك المواطن أو تتخلى عنه في ظل الأزمة الراهنة حيث انها تسعى بشكل اساسي لامتصاص حدة هذه الأزمة، وتقليل أثارها على المواطن بأقصى شكل ممكن.
 

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