شاهد.. كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل نقل عام

حقق مسلسل “نقل عام” نجاحا كبيرا جداً، منذ بداية عرضه.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

وكتب فوزي، المنتج الفني ومهندس المناظر عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "النهاردة آخر حلقة شكرا مسلسل "نقل عام" لأنك مرحلة "جميلة" في حياتي #نقل_عام الحلقة الأخيرة".

يذكر أن شهد مسلسل نقل عام تكورًا جديدًا في شخصية نور النبوي ففي سبيل تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، ارتضى نور النبوي من خلال شخصية سيد أن يكون مجرد عامل بالنادي تقتصر مهمته في التقاط وتجميع الكرات من أنحاء الملعب أثناء تدريب لاعبي النادي وستكون هذه بداية ونقطة تحول في حياة سيد ليصبح واحداً منهم في يوم من الأيام؟.

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