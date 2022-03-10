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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 مارس.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

10 مارس.. ماذا يخبئ
10 مارس.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .."إذا كنت مولودا في يوم 10 مارس فإن ذلك يعني أنك شخص جذاب وملهم ولديك مخيلة خصبة.. "

 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم10 مارس يتمتع أيضا بموهبة تنظيمية وتعرف كيف تقترب لتعقد علاقات انسانية ناجحة، لكن قد تميل لفرض نظامك مما يجعلك تبدو مستبدا أحيانا.

 

نصيحة لمواليد 10مارس

نصيحة:عام ٢٠٢٢ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك، وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك لآخر العام.
 

10مارس علم الأرقام متابعة الأبراج والفلك عبير فؤاد نصيحة لمواليد 10مارس Family Community

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