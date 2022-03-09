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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يتعادل لـ ريال مدريد بهدف في شباك باريس سان جيرمان

صدى البلد

تعادل ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لمثله في المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف ريال مدريد جاء عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة عندما قام بالضغط بشكل صحيح على دوناروما لتصل الكرة لـ فينسيوس جونيور، ليردها له ويضعها في الشباك في الدقيقة 62.

لاعبو باريس سان جيرمان سيطروا على الشوط الأول من المباراة، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق مبابي في الدقيقة السابعة، لكن كورتوا تصدى لتسديدته الأرضية.

مبابي كان مكمن الخطر الأول على مرمى ريال مدريد، وانفرد بمرماهم في الدقيقة 13 لكن كورتوا تصدى ببراعة لتسديدته.

ريال مدريد حاول على استحياء التسجيل، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة 25 عن طريق بنزيما، لكن دوناروما تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 39، استغل نيمار مساحات فارغة في ملعب ريال مدريد ليمرر الكرة لمبابي، الذي وضع الكرة في شباك كورتوا بيمناه ، مانحًا التقدم لفريقه.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديز

خط الوسط: دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - ليوناردو بارديس

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف نظيف.

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